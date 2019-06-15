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YKS'nin birinci oturumu başladı

YKS'nin birinci oturumu başladı

2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi, 135 dakika sürecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu YKS'nin birinci oturumu TYT, 81 il ile KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada, 137 bin 803 salonda uygulanacak. Sınavda 371 bin 522 kişi görev alacak. 

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara 135 dakika süre verilecek. 

(AA)

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