YKS maratonunda ikinci randevu bugün

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. TYT’de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Adaylara 135 dakika süre tanındı. Öğrenciler sınava gireceği binalara üst aramalarının ardından alındı. İçeride adaylar okul bahçesinde aileler sınav heyecanı yaşıyor. Adayların aileleri okul bahçesinde dua etti.

SORUNSUZ BİTTİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün “YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve kıymetli ailelerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Siyam ikizlerinin büyük heyecanı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girmenin heyecanını yaşadı.Dedeleri Abdullah Tanrıkulu ile sınava girecekleri merkez Onikişubat ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne gelen ikizler, sınav giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edildikten sonra salona alındı. Ayşe Tanrıkulu, “İlk sınavımız çok mutluyuz. Birlikte sınava giriyoruz. İnşallah kazanırız. Çok heyecanlıyız. İnşallah sınava heyecanımız geçer. İlahiyat okumak istiyoruz. Öğretmenlik de yazmayı düşünüyoruz. Bütün öğrencilere başarılar dileriz. Allah emeklerini boşa çıkartmasın” dedi. Sema Tanrıkulu ise Türkiye’de sınava giren tek siyam ikizleri olduklarını belirterek bütün öğrencilere başarılar diledi.

160 soru için ter dökecekler

İkinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumu bugün sabah saat 10.15’te, yabancı dil sınavı da 15.45’te başlayacak. AYT’de adaylara “Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1”, “Matematik”, “Sosyal Bilimler-2” ve “Fen Bilimleri” başlıkları altında 160 soru yöneltilecek. Soruların 24’ünü Türkçe, 40’ını Matematik, 17’sini Coğrafya, 21’ini Tarih, 6’sını Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 12’sini Felsefe, 13’ünü Biyoloji 14’ünü Fizik 13’ünü de Kimya oluşturacak. Adaylar elde etmek istedikleri puan türüne göre söz konusu testlerden en az 80 soruluk kısmı yanıtlayacak. Yabancı dil puanına sahip olmak isteyen adaylar da öğleden sonraki oturumda tercih ettikleri yabancı dile göre İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça testlerinden birini yanıtlayacak. Bu oturumda öğrencilere seçtikleri yabancı dilden 80 soru yöneltilecek. Adaylar AYT oturumu için saat 10.00’dan, yabancı dil oturumu için de saat 15.30’dan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

Heyecana kalbi dayanmadı

TYT sırasında kalp krizi geçiren bir aday kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, 100. Yıl İmam Hatip Ortaokulu’nda sınava giren 24 yaşındaki Sercan Bolat, kalp krizi geçirerek yere düştü. Başını yere vuran Bolat görevliler tarafından çağrılan ambulans ile Lokman Hekim Hastanesi’ne kaldırıldı. Bolat, kaldırıdığı hastanede hayatını kaybetti. Bolat’ın evli ve 20 günlük çocuğu olduğu öğrenildi.

Dede ve torun aynı okulda sınava girdi

Nevşehir’de dede ve torun, üniversite öğrencisi olabilmek için aynı okulda sınava girdi. TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen dede Yusuf Koçak ve torunu Berkay Günaydın, sınav heyecanını birlikte yaşarken, Gülsüm Günaydın da babası ve oğlu ile birlikte okula geldi.

Geç kalanlar sınava alınmadı

Binlerce öğrenci 15 dakika kuralına takıldı ve sınava giremedi. İTÜ'de gireceği sınava geç kalan bir öğrenci göz yaşlarına hakim olamadı. Ehliyetle gelen bir öğrenci de sınava giremedi. Eskişehir’de de Rümeysa Akaya, koşarak gelmesine rağmen geç kalınca salona alınmadı. Ağlayan Akaya, giriş belgesini yırtıp gitti. Adapazarı'nde Berkan Durgun, yanlış okula geldiğini fark edince polis ekiplerinden yardım istedi. Ekip aracına alınan Dursun, sınava gireceği okula getirildi