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04 Haziran 2019 Salı 19:13 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 19:17

Yine CHP, yine yalan tiyatrosu: AK Partiliyim dedi CHP'li çıktı

Yine CHP, yine yalan tiyatrosu: AK Partiliyim dedi CHP'li çıktı

CHP, 23 Haziran seçimlerine günler kala ucuz algı operasyonu yapmaya devam ediyor. Her seferinde yalanları ellerinde paylayan CHP yeni bir skandala imza attı. AK Parti’ye oy verdiğini söyleyen şahıs CHP’li çıktı.

CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya ekibinin gündeme getirdiği bir sokak röportajında, sıradan bir vatandaş gibi konuşan kadının CHP’li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Emine Polat olduğu ortaya çıkmıştı. 31 Mart Seçimlerinde yaptıkları algı operasyonunu devam ettiren CHP zihniyeti bir başka tiyatro ile vatandaşın karşısına geçti. 

ALGI OPERASYONU TUTMADI

‘Bir önceki seçimde Binali Bey’e verdim. Bu seçimde mağdur olan Ekrem İmamoğlu’na vereceğiz, yüzü daha sevecen’ diye şahsın maskesi düştü. Algı operasyonu yaparak yalanlarla halkın gözünü boyamaya çalışan şahsın CHP Meclis üyesi Umut Daştan olduğu ortaya çıktı. Böylelikle CHP’nin bir oyunu daha ellerinde patladı. Gerçeğin gün yüzüne çıkmasıyla ise Umut Daştan’a tepki yağdı. Yalanı ortaya çıkan CHP’li Umut Daştan sosyal medya hesaplarını kapatmak zorunda kaldı. 

(Star)

 

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