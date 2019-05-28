Yıldırım'ın sloganı belli oldu: Ne dediysek yaptık yine biz yaparız

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın, 23 Haziran’da yenilenecek seçime yönelik kampanyası kesinti-siz sürüyor. Bu kapsamda yeni sloganlar da şekillendi. İstanbul genelinde yürütülen kampanyada AK Parti’nin ve Yıldırım’ın icraatlarını yansıtan “Ne dediysek yaptık yine yaparız” sloganı öne çıkacak.

Kampanya sürecinde AK Parti’nin 17 yıllık iktidarında Türkiye ve İstanbul’a kazandırılan yatırımlar ve Binali Yıldırım’ın bakanlık ve başbakanlık döneminde bu yatırımlardaki rolü de-taylarıyla vatandaşa anlatılacak.

İSTANBUL’A DEV YATIRIMLAR

Dünyanın mega kentleri arasında yer alan İstanbul, tarihinin en büyük yatırımlarına AK Parti iktidarları sürecinde kavuştu. Eğitimden, sağlığa, ulaşımdan, teknolojiye ve sosyal projelere varana kadar pek çok yatırım bu dönemde hayata geçirildi. AK Parti’nin iktidar olduğu 2002 yılından bugüne İstanbul’da gerçekleştirilen toplam yatırım miktarı 303.83 milyon TL’ye ulaştı. Üçüncü Boğaziçi Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Çamlıca Camisi, iki kıtayı denizin altından birbirine bağlayan Marmaray ve tüp geçit, yeni metro ve raylı sistemleri, otoyollar gibi dev projeler bu dönemde hayata geçirilen projeler İstanbul’un çehresini değiştirdi. Projelerin hızla gerçekleştiril-mesinde hükümet ile yerel yönetim arasındaki uyum önemli rol oynadı.

Ulaştırmadan sosyal hizmetlere işte rakamlar

AK Parti'nin 17 yıllık iktidarı süresince, İstanbul’da ulaştırma ve haberleşmeye 94,41 milyar, eğitime 7,4 milyar, sağlığa 6,7 milyar, adalete 1,58 milyar, enerjiye 12,5 milyar, çevre ve şehirciliğe 2,7 milyar, TOKİ’ye 49 milyar, tarım ve ormancılığa 7,83 milyar, aile çalışma ve sosyal hizmetlere 58,23 milyar gençlik ve spora 8,16 milyar, bilim sanayi ve teknolojiye 7.1 milyar, kültür ve turizme 655 milyon, vakıflara 750 milyon yatırım yapıldı.

Yenikapı’da Başkan'a sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün iftarda AK Parti mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Bu toplantıda AK Parti’nin İstanbul’da 2 milyon 300 bin üyesi bulunduğuna işaret eden Erdoğan partililere seferberlik talimatı verdi. Erdoğan ardından İstanbul Yenikapı’daki Ramazan etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Erdoğan, bir süre onlarla sohbet etti, çocuklarla yakından ilgilenip oyuncak hediye etti.