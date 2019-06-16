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  3. Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını İstanbul'da böyle izlendi

Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını İstanbul'da böyle izlendi

Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını İstanbul'da böyle izlendi

23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde bir araya geldi. Tarihi buluşmayı vatandaşlar, meydanlarda kurulan dev ekranlar ve kahvelerde izledi.

23 Haziranda yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi iki aday İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde karşı karşıya geldi. AK Parti adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu ekranlarda tartışırken vatandaşlar da ekran başında bu tarihi anı yakından takip etti. İstanbul'daki kahvelerde oturan vatandaşlar, pür dikkat programı takip etti. 23 Haziran öncesi, iki adayın karşılıklı görüşlerini ve vaatlerini ortaya koyduğu programın seçmenin oy vermesinde oldukça etkili olacağını söyleyen vatandaşlar, iki adayın böyle bir programda karşı karşıya gelmesini demokrasinin gereği olduğunu söyledi. İki adayın karşı karşıya geldiği programı yakından takip eden birçok vatandaş, bu tablonun siyasi parti liderleri arasında da yaşanması gerektiğini belirtti. 

Kadıköy Sahil, Bağcılar Meydan ve Bakırköy'de vatandaşlar kurulan dev ekranda ortak yayını izledi.

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