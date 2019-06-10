10 Haziran 2019 Pazartesi 15:33 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:33
Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını için İsmail Küçükkaya'nın seçilmesi sosyal medyayı salladı
Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayınının 16 Haziran'da İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde yapılacak olması, sosyal medyada büyük heyecan yarattı. Birçok kullanıcı gelişmeyle ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak yayın için, AK Parti ve CHP'li yetkililer bir kez daha görüştüler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı televizyon programının 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de yapılacağını açıkladı. Moderatör, gazeteci İsmail Küçükkaya olacak.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI
Yıldırım-İmamoğlu ortak canlı yayınının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yapacağının açıklanması sosyal medyada da gündem yaratırken, gelişme Twitter'da kısa sürede TT oldu. Çok sayıda kullanıcı konuyla ilgili yorumlarda bulundu.
İşte o paylaşımlardan bazıları;