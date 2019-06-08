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08 Haziran 2019 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 08:00

Yıldırım: Siyasetçi sorumluluk sahibi olmalı

Yıldırım: Siyasetçi sorumluluk sahibi olmalı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, PKK'lı teröristlerin ateşe vererek tahrip ettiği, daha sonra restore edilerek 4 yıl aranın ardından ibadete açılan ata yadigarı Fatih Paşa Camii'nin (Kurşunlu Camisi) avlusunda gerçekleştirilen, TRT Haber ve TRT Kürdi'de ortak yayınlanan programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

5 Haziran'da CHP adayı  İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmadığı iddialarına ilişkin, Yıldırım "Diyelim ki yanlış bir uygulama yaptı, memur bir nezaketsizlik yaptı. Siyasetçi sorumluluk sahibi olmalı ve örnek davranış sergilemeli. Oradaki memurlara, onların kendilerini savunma hakları yok, onlara saldırmaları asla kabul edilebilir birşey değildir" dedi.

Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu TRT’de buluşuyor 

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel 24 TV canlı yayınında büyük buluşmanın yerini açıkladı. AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP’li aday Ekrem İmamoğlu’nun buluşması TRT ekranlarında olacak. Buluşmanın günü ve saati pazartesi günü belirlenecek. Yiğitel,, görüşmenin tek moderatör tarafından yönetileceğini ve sadece iki adayın katılacağını belirtti. 

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