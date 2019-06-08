Yıldırım: Siyasetçi sorumluluk sahibi olmalı

5 Haziran'da CHP adayı İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmadığı iddialarına ilişkin, Yıldırım "Diyelim ki yanlış bir uygulama yaptı, memur bir nezaketsizlik yaptı. Siyasetçi sorumluluk sahibi olmalı ve örnek davranış sergilemeli. Oradaki memurlara, onların kendilerini savunma hakları yok, onlara saldırmaları asla kabul edilebilir birşey değildir" dedi.

Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu TRT’de buluşuyor

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel 24 TV canlı yayınında büyük buluşmanın yerini açıkladı. AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP’li aday Ekrem İmamoğlu’nun buluşması TRT ekranlarında olacak. Buluşmanın günü ve saati pazartesi günü belirlenecek. Yiğitel,, görüşmenin tek moderatör tarafından yönetileceğini ve sadece iki adayın katılacağını belirtti.