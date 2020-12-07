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07 Aralık 2020 Pazartesi 11:50 | Son Güncelleme:

Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de 135 kilogram toz esrar ele geçirildi

Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de 135 kilogram toz esrar ele geçirildi

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini belirtti.

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