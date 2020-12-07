07 Aralık 2020 Pazartesi 11:50 | Son Güncelleme:
Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de 135 kilogram toz esrar ele geçirildi
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini belirtti.
İçişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini belirtti.