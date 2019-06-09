Yıldırım: Kamuoyu bir özür bekliyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kanal 7 ve ÜLKE TV ortak yayınında CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu’da valiye yönelik küfürlü sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, “Aday arkadaşımız, Ordu’ya gitti, valiye küfretti. Bu benim canımı sıkıyor. İstanbul gibi büyük bir şehri yönetmeye talip olanın ağzından böyle galiz küfürler çıkmaması lazım. Bunu ben sağlıklı görmüyorum. Kamuoyu bir özür bekliyor” dedi.

SİYASETÇİ ÖRNEK OLMALI

Yıldırım şunları söyledi: “Bu geçiştirilecek bir şey değil. Vali devleti temsil ediyor. Vali, kendisini ifade edemez. Memurdur. Siyasetçi, her türlü ağır eleştiriye ve hakarete muhatap olabilir. Buna hazırlıklı olması lazım. Öyle her önüne geleni kesip doğrarsa bu doğru değil. Bu siyaset değil. Özür dilemesi icap eder. Çünkü çok ağır bir şey. Sebep ne olursa, olsun bir insanız konuşuruz. Siyasetçinin örnek olması lazım. Siz öyle yaparsanız, vatandaş ne yapar. Diyelim ki, yanlış yapıldı, olabilir ama bunun yolu hakaret olamaz.”

Dündar’a tehdit varsa vahim

Yıldırım, rakibi İmamoğlu'yla yapılması planlanan “Ortak Yayın” için Uğur Dündar’ın moderatörlükten vazgeçmesiyle ilgili sosyal medya ve çeşitli mecralarda bazı lafların dolaştığını söyledi. Yıldırım, “Umarım bu kararda birilerinin baskısı etkili olmamıştır. Bir yandan basın özgürlüğü ve demokrasi diyeceğiz, diğer yandan da böyle telkinlerde bulunuluyorsa, vahim bir durumdur. Ümit ederim, böyle bir durum söz konusu değildir" dedi.

Ortak yayın son hafta

Ekrem İmamoğlu’yla ortak yayın ne zaman ve nasıl bir formatta olacak” sorusu üzerine Yıldırım, şunları kaydetti: “Her iki partiden arkadaşlar çalışıyorlar. Bizden Mahir Ünal, diğer taraftan Engin Altay bir çalışma yapıyorlar. İşini çerçevesini, zamanını konuşuyorlar. Ama herhalde son bir hafta kala olur. Son 5 gün, son bir hafta. Hayatım boyunca taktik falan bilmem. Ben dümdüz bir adamım. Nasıl gözüküyorsam, öyleyim. Neyi düşünüyorsam, onu söylerim. İçim de bir, dışım da bir. Öyle bir hazırlığım ve taktiğim yok. Geçmiş müktesebatım, gelecek öngörülerim, düşüncelerim neyse dürüstçe İstanbullularla ve bütün vatandaşlarımla paylaşacağım” diye konuştu.

Her konuyu konuşurum

Yıldırım, ortak yayının nasıl olması gerektiği konusundaki görüşlerini de şöyle dile getirdi: “Her türlü olabilir. Bu konuda da hiçbir kısıtlama yok. Zaten hiçbir işle kısıtlamam olmadı. Ne istiyorlarsa sorsunlar. Nasıl bir format olursa olsun. Kim olursa olsun. Yani tabii ki, kim olursa olsun derken, bu gelişmeden sonra bazı söyleyeceğimiz şeyler olabilir. Ama şunu söylüyorum: bu tip programlar, eğer İstanbul’a katkı sağlayacaksa anlamı var. Baştan beri bunu söylüyorum. Böyle bir karşılıklı program, İstanbul’a ne sağlayacak? İstanbullulara hangi mesajları verecek? İstanbullu bunun için bu programa ilgi duyar. Biz bunu söyleyince, rakibimiz, ‘Efendim niye diğer konuları konuşmuyoruz? Korkuyor mu’ diye ipe sapa gelmez laflar etti. Çok yazık. Ben her konuyu konuşurum.”