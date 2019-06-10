Binali Yıldırım - İmamoğlu canlı yayınının tarihi ve moderatörü belli oldu

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk olarak söz alan Ünal, “Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar 21.00 canlı yayında bir araya gelecektir. Canlı yayın herhangi bir kanalda değil tüm kanallarda yayınlanacak şekilde ortak yayınla gerçekleştirilecektir. Yayının Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir” ifadelerini kullandı.

Alınan ortak kararları açıklayan Altay ise “Moderatör Sayın İsmail Küçükkaya her bir adaya eşit sürede aynı soruların sormak suretiyle bu yayını gerçekleştirecek. Eşit süre ve soru ilkesi çerçevesinde bir program gerçekleşecek. Canlı yayın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Canlı yayının teknik hizmetlerini AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş orak bir teknik ekip yürütecek. Hiçbir televizyon kanalına ait olmayan özel bir servis sağlayıcı ekip tarafından canlı yayın süresi boyunca uyduya bu servis edilecek. Türkiye'deki bütün yayın kuruluşları bu yayınları alıp istemeleri halinde servis edeceklerdir. Mahir bey ile iki gündür yürüttüğümüz görüşmeler sonrasın 6 maddelik mutabakat metni ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından ortak karar metin gazetecilere dağıtıldı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı.

2008 yılında "Cumhuriyetimizi Dair" ve 2012 yılında "Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı" adlı iki kitap yazmıştır.

Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da evlendi. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile dünyaevine girdi.

MAHİR ÜNAL ANLAŞMAYI TWİTTER'DAN PAYLAŞTI