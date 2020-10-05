  • $7,7502
  • 9,1319
  • 473.424
  • 1145.03
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
05 Ekim 2020 Pazartesi 00:42 | Son Güncelleme:

Yıldırım-3 Operasyonunda bir askerimiz şehit oldu

Yıldırım-3 Operasyonunda bir askerimiz şehit oldu
AA

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Jandarma ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 jandarma personelinin yaralandığını, yaralıların helikopterle hastaneye kaldırıldığını ancak bir jandarma personelinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 1 jandarma personelinin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere 2 jandarma personelinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı jandarma personellerimiz helikopter ile bölgeden alınarak hemen Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 jandarma personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman jandarma uzman çavuşumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

<p>Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan Akıncı TİHA'ya (Taarruzi İn

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar paylaştı: Akıncı'nın sesini merak edenler için

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'deki Azerbaycanlılar'dan ülkelerine destek

Yerli otomobilin merkezinde inşaatın son hali görüntülendi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.