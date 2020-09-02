Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3651
  • 8,7732
  • 464.697
  • 1085.19
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda uçaksavar mühimmat ele geçirildi
02 Eylül 2020 Çarşamba 07:48 | Son Güncelleme:

Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda uçaksavar mühimmat ele geçirildi

Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda uçaksavar mühimmat ele geçirildi
AA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta çok miktarda uçaksavar mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

'31 Ağustos günü ilimiz Şemdinli İlçesi Mamalı Yaylası Mevkisi'nde yapılan operasyonda tespit edilen ve bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılmak üzere saklandığı değerlendirilen bir adet sığınak içerisinde 2600 adet 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ABD'ye ambargo tepkisi: Avrupa'nın Ada'da yaptığı hataların ABD tarafından tekrarlanmasıdır
80 yaşındaki iyileşirken 34 yaşındaki ölebiliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Derelerden etkilenmeyecek projeler yapılacak
Dışişleri Bakanlığından Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddialarına tepki: Hayretle karşılıyoruz
Vedat, 167 milyon liraya Lazio'da
Vural Ak'tan Formula 1 müjdesi! Seyircili düzenlenecek

Vural Ak'tan Formula 1 müjdesi! Seyircili düzenlenecek

Yasak Elma yeni sezon ne zaman? Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı yayın

Yasak Elma yeni sezon ne zaman? Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı yayında!

Demet Evgar'ın acı günü... Gözyaşlarını tuta

Demet Evgar'ın acı günü... Gözyaşlarını tutamadı!

31 Ağustos tarihli reyting sonuçları yayında!

31 Ağustos tarihli reyting sonuçları yayında!