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15 Eylül 2020 Salı 12:41 | Son Güncelleme:

Yıldırım-2 Cilo operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım-2 Cilo operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de yürütülen hava destekli Yıldırım-2 Cilo operasyonunda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de yürütülen hava destekli Yıldırım-2 Cilo operasyonunda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile güvenlik korucuları tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

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