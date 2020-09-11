Yıldırım-11 Harekol Operasyonu başlatıldı! Bin 3 güvenlik personeli katılıyor
İçişleri Bakanlığı, Siirt'te Yıldırım-11 Harekol Operasyonu başlatıldığını bildirdi. Operasyonda, Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 56 operasyonel timdeki 1003 personelin görev aldığı kaydedildi. Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberine göre Yıldırım operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Siirt'te Yıldırım-11 Harekol Operasyonu'nun başladığı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Operasyona bin 3 güvenlik personelinin katıldığı belirtildi.
54 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi, 24 işbirlikçi yakalandı, 112 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Açıklamada, "Yıldırım" operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla sürdüğüne değinildi.