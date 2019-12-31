Yılbaşı Google'da Doodle oldu! Yılbaşı arifesi nedir, yılbaşı ne zaman?

31 Aralık Salı günü Google’da Doodle olan Yılbaşı dikkat çekmeyi başardı. Google tarafından özel günlerde, milli bayramlarda, tarihi bir kişiliğin ölüm yıl dönümünü hatırlamak amacıyla arama motorunun üzerinde yer alan Google simgesi değiştiriliyor ve buna Doodle deniyor. İlk olarak 1998 yılında ortaya çıkan bu fikir günümüze kadar etkisini sürdürüyor. 31 Aralık Salı günü ise Yılbaşı Google’da Doodle oldu. Peki, Yılbaşı arifesi nedir, yılbaşı ne zaman?

YILBAŞI ARİFESİ NEDİR?

Yılbaşı arifesi, Miladi takvimde 31 Aralık'a denk gelen yılın son günü. Pek çok ülkede insanlar gece bir araya gelip yemek yerler, dans ederler ve atılan havai fişekleri izlerler. Filipinler, Letonya, Venezuela ve San Marino'da resmî tatildir. Kutlamalar genelde gece yarısından sonra da devam eder ve 1 Ocak'a sarkar.

NOEL İLE YILBAŞININ FARKI NEDİR?

Noel Bayramı ile yılbaşı sık sık karıştırılıyor ancak ikisi farklı şeyler. Noel, İsa Peygamber'in doğum gününün kutlandığı Hristiyanlara özgü bir bayram olarak kutlanırken yılbaşı ise belli bir dinin bayramı değil, birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen isim oluyor. Noel 25 Aralık’ta kutlanırken; yılbaşı 31 Aralık gecesi kutlanıyor.

2020 YILBAŞI NE ZAMAN?

2019 yılında 31 Aralık Salı gününe denk geliyor, Çarşamba günü ise 1 Ocak yeni 2020 yılının ilk günü olacak

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşı tatili her yıl olduğu gibi 31 Aralık akşamı başlayıp 1 Ocak akşamı sona erecek.

DOODLE NEDİR?

Google Doodle'lar, ünlü sanatçıları, kâşifleri ve bilim insanlarını anmak ya da tatil günlerini ve yıl dönümlerini kutlamak amacıyla Google çalışanları tarafından logosunda yapılan eğlenceli, şaşırtıcı ve bazen de spontane değişikliklerdir.

Doodle kavramı ilk olarak 1998 yılında, şirket henüz anonim şirket olmadan önce Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin'in, Nevada çölündeki Burning Man festivaline katıldıklarını göstermek için şirket logosunu değiştirmeleriyle doğdu.

Page ve Brin, Google kelimesindeki ikinci "o" harfinin arkasına bir çöpten adam çizimi yerleştirdiler. Logonun bu değiştirilmiş hali, şirket sahiplerinin "şirket dışında" olduklarını Google kullanıcılarına komik bir şekilde söylemeyi amaçlıyordu. İlk doodle diğerlerine göre basit olsa da, önemli etkinlikleri kutlamak için şirket logosunu süsleme fikri bu sayede doğmuş oldu.