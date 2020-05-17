Yeşilköy, Sancaktepe ve Hadımköy'deki hastanelerin inşaat çalışmalarında sona geliniyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşa edilen hastanenin girişine "Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi" yazılı tabela asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamadan sonra temelleri atılan Yeşilköy, Sancaktepe ve Hadımköy'deki hastanelerde çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 9 Nisan'da temeli atılan ve yapımı süren Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki hastane binasına, "Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi" yazılı tabela asıldı. Çevre uyarı tabelalarının hastane yerleşkesine konulduğu görüldü.

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı inşaat alanında yoğun hareketlilik görülüyor. İşçiler, çok sayıda vinç, iş makinesi ve kamyonların yer aldığı sahada hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Yerleşkedeki toprak alanlara ağaç dikimi ve peyzaj çalışmaları yapılıyor.

Yaklaşık 184 bin metrekare alana kurulacak hastanenin 1008 yatak kapasitesine sahip ve tam teşekküllü olması amaçlanırken inşaatın 24 Mayıs'ta tamamlanması bekleniyor.

Salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedeflenen, 432 yoğun bakım odası bulunan hastanenin her odası da istenildiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek.

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmaları bitmek üzere

Sancaktepe ve Hadımköy'deki hastanelerde de sona yaklaşılıyor

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapımı devam eden Sancaktepe'deki "Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi" ile Hadımköy'deki hastanede de çalışmalar sürüyor.

Koronavirüsle mücadelede önemli bir merkez olması olması hedeflenen, Sarıgazi Mahallesi'ndeki hastanenin bin yataklı olması planlanıyor. Çalışmalar, yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla üç vardiya şeklinde kesintisiz sürüyor. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında işçilerin maske taktıkları ve sosyal mesafeye uydukları gözlendi. İnşaat alanında hafriyat kamyonlarının giriş-çıkışları ise yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bazı blokların tamamlandığı hastane bittiğinde 70 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. İstenildiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek hastanede ameliyathaneler, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olacak.

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde inşası süren Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nde beş yüzden fazla işçi yoğun mesai yapıyor.

Salgınla mücadele kapsamında hizmet verecek İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan yerleşkedeki binaya "Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi" yazılı tabelanın asıldığı görüldü.

Yerleşkede peyzaj çalışmalarının yanı sıra hastanede bulunan tarihi Osmanlı tuğrasının bakımı da yapılıyor.