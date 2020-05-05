Yeşilköy Pandemi Hastanesi inşaatının 28. gününde çevre düzenlemesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüsle mücadele kapsamında Sancaktepe ve Yeşilköy’de biner yataklı pandemi hastanesi yapılacağını açıklamasının ardından geçtiğimiz 8 Nisan’da inşa çalışmalarına başlanan projede önemli aşama kaydedildi.

ÇEVRE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI



28 gün önce başlayan çalışmalarda gelinen son durum ise havadan görüntülendi. Yoğun mesainin neticesinde Yeşilköy Hastanesi bloklarının büyük bir bölümünün dış cephesindeki kaba inşaat çalışmalarının tamamlandığı görüldü. Planlandığı gibi hastanenin 45 günde bitirilmesi için işçiler 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da hastane bloklarının çevresinde peyzaj çalışmalarına başlanıldı. Bu kapsamda işçilerin hastane çevresindeki bölümleri ağaçlandırdıkları görüldü.

Yapımı süren biner yataklı hastanelerin planlandığı gibi 45 günde tamamlanarak Ramazan Bayramı’ndan önce korona virüsle mücadele kapsamında hastalara hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

İHA