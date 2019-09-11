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  3. Yeşilçam'ın usta sanatçısı Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlanıyor

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlanıyor

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlanıyor

Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri olan Süleyman Turan, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan dün evinde ölü bulunmuş, yapılan incelemede Turan'ın geçiridiği kalp krizi sonucu 8 Eylül'de hayatını kaybettiği belirlenmişti.

83 yaşında hayata veda eden Süleyman Turan bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Süleyman Turan'ın cenazesi Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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