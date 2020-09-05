Yeşilay'a 100. yıl imzası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan

Koca, tasarımında iyi ve sağlıklı yaşamın koronavirüsle mücadelede en önemli güç olduğuna dikkati çekerek, “Mücadelemiz iyi ve sağlıklı gelecek için” sloganına yer vererek şunları kaydetti: “100 yıldır bağımlılıklarla mücadelesini aralıksız olarak sürdüren Yeşilay, pandemi sürecinde özellikle tütün bağımlılığıyla mücadelesini sürdürerek, bu mücadelede çok başarılı sonuçlar elde etti.”

