05 Eylül 2020 Cumartesi 02:51 | Son Güncelleme:
Koca, tasarımında iyi ve sağlıklı yaşamın koronavirüsle mücadelede en önemli güç olduğuna dikkati çekerek, “Mücadelemiz iyi ve sağlıklı gelecek için” sloganına yer vererek şunları kaydetti: “100 yıldır bağımlılıklarla mücadelesini aralıksız olarak sürdüren Yeşilay, pandemi sürecinde özellikle tütün bağımlılığıyla mücadelesini sürdürerek, bu mücadelede çok başarılı sonuçlar elde etti.”
Yeşilay'a 100. yıl imzası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan
100. yılını kutlayan Yeşilay dergisinin eylül sayısı kapağı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından tasarlandı.
Koca, tasarımında iyi ve sağlıklı yaşamın koronavirüsle mücadelede en önemli güç olduğuna dikkati çekerek, “Mücadelemiz iyi ve sağlıklı gelecek için” sloganına yer vererek şunları kaydetti: “100 yıldır bağımlılıklarla mücadelesini aralıksız olarak sürdüren Yeşilay, pandemi sürecinde özellikle tütün bağımlılığıyla mücadelesini sürdürerek, bu mücadelede çok başarılı sonuçlar elde etti.”