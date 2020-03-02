Yeşilay haftası nedir, ne zaman? Yeşilay haftası sanat etkinlikleri, şiirleri burada

Yeşilay haftası sanat etkinlikleri, şiirleri yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yeşilay haftası, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanıyor. Özellikle okullarda yapılan çeşitli ektinliklerle kutlanan bu haftada toplumda alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanımını engellemek için bilinçlendirme yapılıyor. Öğrenciler, Yeşilay haftası ile ilgili şiirleri ve sanat etkinliklerini araştırmaya başladı.

YEŞİLAY HAFTASI NEDİR?

Yeşilay, madde bağımlılığı ile mücadele eden ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkın ve en önemlisi gençlerin korunması için yaptığı çalışmalarla kamuya yararına çalışan, gönüllülük esaslı bu sebeple de “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almaktadır. Yeşilay, amacını duyurmak için her yıl Yeşilay haftasında çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.

Yeşilay Haftası; Yeşilay 5 Mart 1920 tarihinde kurulduğu için Mart'ın ilk haftası, 1-7 Mart'ta kutlanan haftadır. Yeşilay Haftası'nda alkollü içkilerin, sigaranın, alkolün, uyuşturucuların topluma, aileye, bireye zararları anlatılır. Bu sayede toplum bu konuda bilinçlendirilmeye çalışılır.

YEŞİLAY HAFTASI ŞİİRLERİ

YEŞİLAY HAFTASI

Yeşil temiz bir hilal

Yepyeni doğmuş gibi.

Ak bir bayrak üstüne

Gelip de konmuş gibi.

Bu bayrağın vatanı,

İnananların kalbi,

Yeşilay’ın altında

Hepsi kaynaşmış gibi.

İçkinin baş düşmanı,

Bu yeşilaycılardır.

Savaşları durmadan,

Sürüp gider yıllardır.

İ. Hakkı TALAS

İÇME SİGARA

Allah saklasın, birgün

Düğüm olur nefesin,

Titrer tükenir sesin,

içme dostum sigara.

Günbegün bronşlara,

Zift dolar kara kara,

Ağzın zehire döner,

içme dostum sigara.

Hem canına kastı var,

Hem de kesene zarar,

Biraz irade kullan,

içme dostum sigara.

Ne ikram al, ne de et,

Korkma kopmaz kıyamet,

içkiden bile kötü,

içme dostum sigara.

Deme derdime yoldaş,

Bana sessiz arkadaş,

Zehirden vefa olmaz,

içme dostum sigara.

Aldanma dumanına,

Kıyma tatlı canına,

Nikotin güçlü zehir,

içme dostum sigara.

Ya rengini soldurur,

Ya zamansız öldürür,

Mutlaka zarar verir,

içme dostum sigara.

De ki söylüyor doğru,

Güzide Taranoğlu,

Söz ver kendi kendine,

içme dostum sigara.

Güzide Taranoğlu

YEŞİLAY

Düşmanların içinde

İçki en korkunç olanı!

Bin dokuz yüz yirmide

Yeşilay Derneği'ni

Kurmuştur Mazhar Osman.

Zehir çabuk öldürür,

İçkiler yavaş yavaş.

Kimi zehir öldürür,

Kimi gözden döker yaş.

Sofrada tek içkiye

Yer ayırma arkadaş!

SAĞLIĞA ZARAR

Sigara, içki ve kumar,

Hepsi sağlığa zarar.

Kendini, keseni düşün,

İnsan canına mı kıyar?

Eroin, kokain, esrar

Gençliğini tüm yıkar.

Aileni, kendini düşün,

İnsan bir kez doğar.

Kazım SAYMALI

YEŞİLAY

Yeşil bir ay bembeyaz,

Bayrağının tek süsü.

Sağlığımız, canımız,

Yeşilay’ın ülküsü.

Korumaya çalışır,

Yurttaşları içkiden.

İnsanlıktan sıyrılır,

Çünkü sarhoş bir beden.

Vatanını sevenler,

Korumalı milleti.

Ocakları söndüren,

İçki, kumar illeti.

İ. Hakkı TALAS

SAĞLIK DÜŞMANLARI

Sağlığının düşmanları:

İçki, sigara, kumar.

Bunlara alışanlar,

Görürler pek çok zarar.

İçkinin kötülüğü,

Saymakla bitmez her an.

Katil bile olur da,

Hatırlayamaz insan.

Vücuduna, kesene.

Zararı çoktur onun.

Tütün ömrü kısaltır,

Çabucak gelir sonu.

Hazineyi eritir,

Cebinde kalmaz para.

Kumar kötü bir illet,

Alışan düşer dara,

Sağlık düşmanlarından

Korun, her an uzak ol.

Yaşamak istiyorsan,

Kendine bul başka yol

İbrahim GÜNGÖR

SİGARA

Boyun parmak kadar,

Şöhretin dünyalar tutar,

İçsem kötü,

İçmesem kötü,

Sigara sende ne var?

Senin yüzünden,

Anam kızar, babam kızar.

Gün olur,

Paket paket içerim.

Dumanlarının karasında,

Rakseder düşüncelerim.

O dumanlar ki,

Bilirler de söylemezler,

Delik deşik ciğerimi

Bir sen varsın,

Dudaklarımda,

Bir de yar.

Senin ne günahın var,

Seni de yakarlar!

A. Necmettin Çanga

YEŞİLAY

Zehirleme kendini,

Yazık, delme keseni,

İçki gidermez derdini,

Güldürür sanma seni.

En iyi içki sudur,

Yoğurt ye, ayran, süt iç.

İşin doğrusu budur,

Sağlığına değer biç.

İçme şu sigarayı,

Paran duman olur.

Al şu temiz havayı,

Sağlığın yaman olur.

Meyve ye vitamin al,

Çevrene de bunu yay,

Her zaman sağlıklı kal,

Önderindir Yeşilay.

Erol YALÇIN

YEŞİLAY HAFTASI SANAT ETKİNLİKLERİ



