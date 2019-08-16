Yeşil doğa mahkumları

YELDA GÖKDAĞ

Hükümlüleri topluma kazandırmak amacıyla faaliyet gösteren Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu, yazın artan orman yangınlarına karşı ağaçlandırma seferberliği başlattı. Yüzlerce mahkum güvenlik güçleri denetiminde fidan dikimi için sahaya yönlendirildi. Bu çerçevede, toplam bin 828 dekar alana 67 bin meyve ağacı dikildi.

Ekolojik tarım yapılıyor

Bin 872 metrekare seraya tıbbi aromatik bitki, 60 bir metrekare alana yağlık Isparta Gülü dikildi. Ayrıca 12,5 dekar alana lavanta dikilirken; 35 dekar alana kimyon ve 50 dekar alana çörek otu ekimi gerçekleştirildi. Gül ve lavanta üretimlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetkilendirdiği firmalara sertifika işlemleri başvurusu yapıldı. Böylece, iyi tarım uygulamaları sertifikasyonu kapsamında her yıl üretim boyunca kullanılacak olan ilaçların ve gübrelerin denetlenmesi, tahlili ve sertifikalandırmasının yapılması sağlanacak.

SIFIR ATIĞA DESTEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı sıfır atık projesi kapsamında da hükümlüler önemli işlere imza attı. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusu içinde Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi kuruldu. Foça’da ise 7 bin 500 metrekare alan üzerine günlük 6 bin 500 ton üretim kapasitesine sahip biyogaz tesisi kuruldu. Tesis 2019 yılı içinde faaliyete hazır hale getirildi.