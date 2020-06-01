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  3. Yerli oyun şirketi Peak 1.8 milyar dolara satıldı
01 Haziran 2020 Pazartesi 14:26 | Son Güncelleme:

Yerli oyun şirketi Peak 1.8 milyar dolara satıldı

Yerli oyun şirketi Peak 1.8 milyar dolara satıldı

Yerli oyun şirketi Peak, 1.8 milyar dolara dünyanın en büyük oyun firmalarından ABD merkezli Zynga'ya satıldı. Peak, bu satış işlemi ile Türkiye'nin ilk milyar dolarlık girişimi (Unicorn) olmayı başardı. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre Zynga bu satın alma karşılığında, 900 milyon dolar nakit, 900 milyon dolar hisse verecek

Habertürk'te yer alan habere göre 2010 yılında İstanbul’da Sidar Şahin tarafından kurulan Peak Games, 1.8 milyar dolara dünyanın en büyük oyun firmalarından ABD merkezli Zynga’ya satıldı. Zynga 900 milyon dolar nakit, 900 milyon dolar hisse verecek. Peak, bu satış işlemi ile Türkiye’nin ilk milyar dolarlık girişimi (unicorn) olmayı başardı.


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