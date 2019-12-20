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  3. Bakan Varank paylaştı: İşte yerli otomobilin yüzünü göstereceği tarih

Bakan Varank paylaştı: İşte yerli otomobilin yüzünü göstereceği tarih

Bakan Varank paylaştı: İşte yerli otomobilin yüzünü göstereceği tarih

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 27 Aralık'ta görücüye çıkacak olan yerli otomobilin brandalı fotoğraflarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur'daki temaslarının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazetecilerin, ''Türkiye’nin Otomobili Projesinde ne durumdayız?'' sorusuna şöyle yanıt verdi;

Türkiye’nin Otomobili sorusuna gelince, (ön gösterimi) 27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım

BAKAN VARANK PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından bir paylaşım da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan geldi.

Varank, yerli otomobilin üstlenicileri ile birlikte, 2 otomobilin önünde çekilen fotoğrafları, ''27 Aralık 2019'' notuyla Twitter hesabından paylaştı.


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