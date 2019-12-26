Türkiye'nin Otomobili yollarda! İlk görüntüsü yayınlandı

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor.

Yerli otomobili geliştiren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),gün içinde duyurduğu üzere 19.23'theyecanlandıran bir paylaşım daha geldi.

Aracın tanıtılmasına 1 gün kala gün Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye’nin Otomobili" (@TOGG2022) tarafından, yüzde 100 elektrikli olacak otomobilin yandan görünümünü gösteren ve elektrikle çalışma sistemi hakkında ip ucu veren 10 saniyelik bir video animasyon paylaşıldı.TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşılan video, oldukça ilgi çekti.

Hafta boyunca belli bölümleri paylaşılan yerli otomobilden ilk kez net bir video yayınlandı.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİNDE 1453 VE 1923 SÜRPRİZİ

Bu paylaşımın ardından saat 14.53'te ise aracın direksiyonunu, ön konsolunu ve iç tasarımın bir kısmını gösteren bir fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşımda, "Sizi dinledik, 14.53’te geldik, #TürkiyeninOtomobili dünyaya açılacak, #GönülleriFethedecek, Saat 19.23’te yine buluşalım." ifadelerine yer verildi.

Videoda ayrıca aracın iç dizaynından da görüntüler de yer alıyor.

TANITIMI CUMA GÜNÜ YAPILACAK

Hafta başından bu yana her gün saat 14.30'da yeni detaylarının Twitter'dan duyurulduğu "Türkiye’nin Otomobili"nin merakla beklenen ön gösteriminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın (Cuma) Gebze'de yapılması planlanıyor.