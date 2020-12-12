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  • Yer: Güney Kıbrıs... Tedbirlere destek veren TV kanalını bastılar
12 Aralık 2020 Cumartesi 10:09 | Son Güncelleme:

Yer: Güney Kıbrıs... Tedbirlere destek veren TV kanalını bastılar

Yer: Güney Kıbrıs... Tedbirlere destek veren TV kanalını bastılar
DHA

Güney Kıbrıs'ta artan koronavirüs vakalarında tedbirlere destek veren TV kanalını protestocular bastı. Güney Kıbrıs'ta protestocular televizyon kanalını bastı

Güney Kıbrıs’ın en çok izlenen televizyon istasyonlarından Sigma TV önünde yaklaşık 50 kişilik bir grup protesto düzenledi. Rum yetkililerin aldığı koronavirüs tedbirlerine destek veren televizyon kanalına tepki gösteren protestoculardan 3 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Güney Kıbrıs’da artan Covid-19 vakalarını kontrol altına almak isteyen Rum tarafının aldığı kısıtlama kararına, Rum medyasından da destek geldi. Sigma TV’nin CEO'su Chrysanthos Tsouroulis'in hükümetin koronavirüs tedbirlerine destek vermesine tepki gösteren eylemciler, televizyon binasının önünde basını protesto etti.

Polis ile eylemciler arasında tansiyon yükseldi, Rum polisi protestoculara tazyikli suyla müdahalede bulundu. Düzenlenen protestolarda ikisi polis olmak üzere 3 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

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