Yeniden kısıtlama olacak mı? Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklama yapıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Kabine, 2.5 ay gibi uzun bir aranın ardından ilk kez yüz yüze yapıldı.

Başkan Erdoğan kritik toplantı sonrası açıklama yapıyor.

Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni kararları açıkladı:



1- Lokanta kafe, gibi işletmelerin kapanış saati 22'den 24'e uzatılmıştır. 2- Gösteri gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyet geçebilecektir. 3- 65 üstü yaşları 10 ile 20 arasında dışarı çıkabilecektir. 4- 18 yaş altı kısıtlaması ile ebebeynlerinin yanında olma şartı ile tümü ile kalkmıştır. 5- Nikah salonları 15 haziran, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlayabilecektir.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Yeni normal dediğimiz düzen bir süre daha devam edecek."

"2023 hedeflerimize ulaşmaya en yakın olduğumuz dönemdeyiz."



