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  3. Yeniden kısıtlama olacak mı? Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklama yapıyor
09 Haziran 2020 Salı 18:46 | Son Güncelleme:

Yeniden kısıtlama olacak mı? Kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklama yapıyor

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Kabine 2.5 ay gibi uzun bir aranın ardından ilk kez yüz yüze yapıldı. Başkan Erdoğan kritik toplantı sonrası açıklama yapıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Kabine, 2.5 ay gibi uzun bir aranın ardından ilk kez yüz yüze yapıldı. 

Başkan Erdoğan kritik toplantı sonrası açıklama yapıyor.

Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni kararları açıkladı:

1- Lokanta kafe, gibi işletmelerin kapanış saati 22'den 24'e uzatılmıştır. 2- Gösteri gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyet geçebilecektir. 3- 65 üstü yaşları 10 ile 20 arasında dışarı çıkabilecektir. 4- 18 yaş altı kısıtlaması ile ebebeynlerinin yanında olma şartı ile tümü ile kalkmıştır. 5- Nikah salonları 15 haziran, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlayabilecektir.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Yeni normal dediğimiz düzen bir süre daha devam edecek."

"2023 hedeflerimize ulaşmaya en yakın olduğumuz dönemdeyiz."


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