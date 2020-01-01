Meteoroloji'den yeni yılın ilk gününde sağanak ve kar uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre, yeni yılın ilk gününde birçok ilde sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Yurdun kıyı kesimlerini sağanak yağmur etkisi altına alırken yurdun iç kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Bugün İstanbul'da yağmur ve Ankara'da karla karışık yağmur beklenirken İzmir'de ise bulutlu bir hava olacak.
Yeni yıl girmeden önce tüm yurtta etkisini gösteren soğuk hava dalgası yeni yılda da aynı şekilde devam edecek.
DOĞU'DA KAR BATI'DA SAĞANAK
Yeni yılda Doğu kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken; Batı'da ise sağanak yağış etkisini hissettiriyor. Gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM; Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı yaparken, oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi tehlikeler karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak, fırtına ve kar yağışına karşı vatandaşları son dakika uyardı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde soğuk hava etkisini gösteriyor. Antalya'nın yüksek ilçelerinde bile kar yağışı 30 cm'i geçmiş durumda.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Muğla, Konya, Burdur, Isparta, Osmaniye, K. Maraş, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Konya, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI; Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege'de yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İşte yeni yılın ilk günü beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 6°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sisli ve puslu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
SİVAS °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
SİVAS °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATMAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı