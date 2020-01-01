Meteoroloji'den yeni yılın ilk gününde sağanak ve kar uyarısı

Yeni yıl girmeden önce tüm yurtta etkisini gösteren soğuk hava dalgası yeni yılda da aynı şekilde devam edecek.

DOĞU'DA KAR BATI'DA SAĞANAK

Yeni yılda Doğu kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken; Batı'da ise sağanak yağış etkisini hissettiriyor. Gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM; Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı yaparken, oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi tehlikeler karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak, fırtına ve kar yağışına karşı vatandaşları son dakika uyardı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde soğuk hava etkisini gösteriyor. Antalya'nın yüksek ilçelerinde bile kar yağışı 30 cm'i geçmiş durumda.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Muğla, Konya, Burdur, Isparta, Osmaniye, K. Maraş, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Konya, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI; Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege'de yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İşte yeni yılın ilk günü beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sisli ve puslu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANKARA °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

SİVAS °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANKARA °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

SİVAS °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATMAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı