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  3. Yeni kısıtlamalar gelecek mi?Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapacak
17 Haziran 2020 Çarşamba 18:35 | Son Güncelleme:

Yeni kısıtlamalar gelecek mi?Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapacak

Yeni kısıtlamalar gelecek mi"Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik toplantı sonrası basın açıklaması yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklama yapacak. 

Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, önlemler ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.00'da son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

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