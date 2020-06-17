Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıkladı

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları:

8 Haziran 2020 itibarıyla salgın 6 ayını geride bıraktı. Ülkelerin birbirine kıyasla durumu bildiğiniz gibi toplam nüfus içinde her 1 milyon kişiden kaçına pozitif tanı konuyla belirlenmektedir.

ABD 6 bin 673 vaka, İspanya 6 233, İngiltere 4 bin 393, İtalya 2 bin 928, Fransa 2 bin 416, Almanya 2 bin 249 vaka bildirmiştir.

Ülkemiz 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır.

Avrupa ülkeleri ön sıradadır. Belçika 813 vefatla listenin başında yer almaktadır. İngiltere'de her 1 milyon kişi başına 618, İspanya 850, İtalya 569, Almanya'da 106 vefat olmuştur.

ABD'de bu sayı 360'tır. Türkiye 1 milyon kişi başına 57 vefat ile 47. sayıda yer almıştır.

Fransa ölüm oranı bakımından yüzde 18,7 ile başlardadır. İngiltere'de yüzde 14.06, Meksika'da yüzde 11.7, İspanya'da yüzde 11.12, Almanya'da yüzde 4.73'tür. Ülkemiz yüzde 2.67 ölüm oranıyla 81. sırada yer almaktadır.

Dünya insanı henüz gönülleri müsterih edebilecek bir zafer elde edemedi. Dünya en yüksek günlük vaka sayısını 7 Haziran'da gördü. Henüz doğrudan etkili bir ilaç bulunamadı, aşı geliştirilemedi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

NORMALLEŞME ESKİ HAYAT TARZINA DÖNMEK DEĞİLDİR

Her mesajımda sizleri durumdan bilgilendirmeye, risklere karşı uyarmaya çalışıyorum. Haziran ayı ile birlikte başlattığımız normalleşmenin eski hayat tarzına dönüş olmadığını ısrarla vurguladım. Toplum hayatının vazgeçilmez gereklerinin farkındayız. Üretim devam etmek zorunda, eğitim, ulaşım, ticaret, turizm ve bütün hizmet sektörlerinin canlı olması toplumun geleceği için vazgeçilmez unsurlar. Vakalarımız arttı ama sürpriz yok beklenen sınırdayız. Sınırı aşmamak elimizde.

Hafta sonları vatandaşlarımızı açık havadan mahrum ettik, şehirlerarası ulaşımı kısıtladık. Gençlerimizden ve büyüklerimizden evlerinde kalmalarını istedik.

Gencimiz, yaşlımız maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat ederek bu toplumsal harekete güç kattı ve sonuç aldık. Sağlık personelimizin fedakarca çalışması ve güçlü sağlık altyapımız bize bir başarı hikayesi yazdırdı. Kara göründü ama deniz hala dalgalı.

Ekonomik, sosyal yönden normalleşme bir zorunluluktur. Bilinçli, istikrarlı, kararlı adımlarla ilerledikçe dalgalardan, dalgalanmalardan korkmayız..

"VAKA SAYISINA GÖRE VEFAT ORANI EN YÜKSEK ŞEHİR GÜMÜŞHANE"

Son 3 günde Ankara'da ortalama vaka sayısı 177'dir. İstanbul'da son 3 günde ortalama vaka sayısı 616. Virüsün etkisinde azalma yok ama hekimlerin tedavi gücünde artış olduğu bir gerçek. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane, en düşük olduğu il Kilis.

"VAKA SAYIMIZ DÜNE GÖRE 125 AZALDI"

Bugün 1429 vaka tespit edildi, 19 kişi hayatını kaybetti. Bugün 1261 kişi iyileşti ve toplam iyileşenlerin sayısı 154.640 oldu.

Bakan Koca, vakaları paylaştığı mesajında "Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız." dedi.

İSTANBUL, ANKARA VE BURSA İÇİN MASKE ZORUNLULUĞU ÖNERİSİ

Maske kullanımı ile ilgili şuan 45 ilde görüldüğü için karar alındı. Benzer şekilde ilave olabilecek illerimizin de olabilir. Bilim Kurulumuzun 3 il önerisi oldu. Bunlar İstanbul, Ankara ve Bursa'dır. Tedbir amaçlı maske önleminin alınması olmuştur. Şu dönemde uygulamada maske zorunluluğu olmasına rağmen bunun sağlanmadığını görüyoruz. Bu noktada sağlanmayan illerimizde veya ortamlarda vaka sayılarının arttığını çok net görüyoruz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DÜŞÜNMÜYORUZ

Sokağa çıkma yasağı yada kısıtlaması düşünmüyoruz. Dalgalanmalar beklediğimizden fazla ama bazı bölgelerde daha fazla. Bölgesel olarak bir dalgalanma var ve tedbirlere daha çok uymalıyız.

18 yaş altı gençlerimizde bir artış olmadı. Ama demin verdiğim rakamlarda yaş ortalamasının aşağıya düşmesini ifade ettim. Özellikle gençlerimizin sokağa çıkmasıyla birlikte bu ortalamanın arttığı. Şu dönemde giderek yaş dağılımının 70.4'e çıktığı görüyoruz. Özellikle yaş ortalamasının yukarıya doğru çıktığını söyleyebilirim. Hem 65 yaş üstü hem de kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın daha az dışarı çıkmalarını tedbirlere dikkat etmelerini rica ediyoruz.