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  3. Yeni görüntüler ortaya çıktı! Yerli SİHA'lar Pantsir'i böyle vurdu

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Yerli SİHA'lar Pantsir'i böyle vurdu

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Yerli SİHA'lar Pantsir'i böyle vurdu

Yerli ve milli SİHA'mızın İdlib'de Pantsir Hava Savunma Sistemini vurduğu anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Yerli ve milli silahlarımız İdlib'de düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'nda göz dolduran bir performansa imzasını attı.

SİHA'larımız Pantsir Hava Savunma Sistemini böyle yok etti

Rusya Savunma Bakanlığı'nın daha önce açıkladığı, 'Türkiye'nin İdlib'de sadece 2 Pantsir hava savunma sistemi vurdu iddialarına yanıt geldi.

Yeni ortaya çıkan görüntülerde 3. Pantsir sisteminin vurulduğu anlar ekranlara yansıdı.


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