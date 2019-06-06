Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sistemi ne zaman yasallaşacak?

Yeni askerlik sisteminin çıkmasını bekleyen milyonlarca vatandaş, “Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak?” sorularına anbean yanıt aramaya devam ediyor. Konu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yeni Askerlik Sisteminin ne zaman yasalaşacağı ile ilgili önemli açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Bostancı, bayram öncesi yasanın çıkması için beklenti içinde olanlar bulunduğunu belirterek, "Keşke mümkün olsaydı ve hızlı bir şekilde bu yasayı çıkarabilseydik; ama yasaları çıkarırken kurallara uymak gibi bir sorumluluğumuz var. O evlatlarımızın ve annelerin bir beklenti içinde olduğunu biliyoruz. Bayramdan sonra inşallah o beklentiyi gerçekleştireceğiz" dedi. İşte haberimizin detayları…

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR OLACAK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Denizkurdu tatbikatında T.C.G Salih Reis Fırkateyn'nde verdiği özel röportajda konuya açıklık getirdi.

Yanıtı bir hayli araştırılan bedelli askerlik ücreti meselesine değinen Akar, 5 binden 50 bin TL'ye projeksiyon yaptıklarını ve net kararı verdiklerini söyledi.

'PAYDAŞLARI ARTIRMAK İSTİYORUZ'

AK Parti'li Bostancı, düzenlemenin enine boyuna tartışılması gerektiğini vurgularken, muhalefet partilerinin vereceği desteğin de önemine dikkat çekti. Bostancı, "Bütün siyasi partilerin bize söylediği genel kurul aşamasındayken bunu enine boyuna konuşmak, tartışmak gerekir; çünkü çok önemli bir yasa. Türkiye'nin savunmasına ilişkin bir yasa. O yüzden 'Bunları konuşmak ve teklifleri değerlendirmek önemlidir' dediler. Biz de bunu son derece makul ve uygun bulduk; çünkü askerlik yasası uzlaşmayla çıkması gereken bir yasa. Bütün siyasi partilerin katkı ve değerlendirmeleriyle çıkması gereken bir yasa. Şüphesiz bizim bir değerlendirmemiz var. Gelen teklifleri de değerlendireceğiz ve o çerçevede askerlik yasasını çıkartacağız. Yasanın önemi çerçevesinde uzlaşmayı aramak iktidarın yapması gereken bir iştir. Biz de mümkün olduğunca paydaşları artırmak istiyoruz" diye konuştu.

'TEKLİFLER GELECEK, BAKACAĞIZ'

Muhalefet partilerinin sunacağı katkıyı önemsediklerini dile getiren Bostancı, "Teklifler gelecek, biz onlara bakacağız. Karşılıklı müzakere ile belli bir ortak görüşe vardıklarımız olabilir. Hangi konularda vardık, hangilerinde varmadık; bunları tespit etmiş oluruz. O müzakereyi yapmak, bu köklü değişiklik dolayısıyla son derece önemlidir. Siyasi partilerin değerlendirmelerini almayı çok kıymetli buluyoruz" diye konuştu.

'BAYRAMDAN SONRA BEKLENTİYİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

AK Parti Grup Başkan Vekili Bostancı, bayram öncesi yasanın çıkması için beklenti içinde olanlar bulunduğunu belirterek, "Keşke mümkün olsaydı ve hızlı bir şekilde bu yasayı çıkarabilseydik; ama yasaları çıkarırken kurallara uymak gibi bir sorumluluğumuz var. O evlatlarımızın ve annelerin bir beklenti içinde olduğunu biliyoruz. Bayramdan sonra inşallah o beklentiyi gerçekleştireceğiz" dedi.

HULUSİ AKAR'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Akar'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde;

TSK'nın temel görevi ülkemizin, milletimizin birliğini bütünlüğünü sağlamak. Bununla ilgili yaptığımız mücadelede öne çıkan hususlar birincisi FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ ve terör örgütleriyle mücadelemiz büyük bir başarıyla, azimle, kararlılıkla devam etmektedir. 462 bin kilometrekarelik alanda deniz kuvvetlerimiz kendilerine verilen görevi başarıyla yerine getiriyor. Bu etkinliklerimizi yürütebilmemiz için elimizde iki husus var. Birincisi personelimiz, diğeri silah araç ve gereçleri, lojistik. 1927'den beri devam eden Askerlik Kanunu'muz var. Yeni bir askerlik sistemi olduğu ihtiyacı çıktı. Bütün modelleri gözden geçirdik. Milli ve tarihi değerlerimiz üzerinden hareket ettik. Olabildiğince yeni sistem. Reform diyebiliriz ama temelleri tarihimizde var.

"GELENEKLERİMİZ VE GELENEKLERİMİZİ YAŞATACAK BİR SİSTEM"

Profesyonelliği iyi anlamamız ve iyi anlatmamız lazım. Türk Ordusu'nun peygamber ocağı olarak aldığımız ordu-millet geleneği olan bir ülkeyiz. Adı ne olursa olsun tamamen para karşılığı hizmet edenlerden müteşekkil bir ordu istemiyoruz. Mutlaka Mehmetçiğimiz olacak bizim. tüm askerlerin paralı hizmet eden olmasını istemiyoruz. Daima bir tarafta bedelli,bir tarafta yükümlü olarak Mehmetçiğimizi silahlı kuvvetlerdi görmek istiyoruz. Burada muharip birliklerle alakalı çalışmalarımız. Erbaş ve erler de kullanılabilir. Örneğin komanda tugaylarımızı uzman personelimizden teşkil ediyoruz. Silahlı kuvvetlerimizi karma sistem olarak tarihi geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatacak bir şekilde devam ediyor.

"15 BİNDEN 50'BİNE PROJEKSİYON YAPTIK, EN UYGUNU 30 BİN LİRA"

Bu konu kesinlikle çok ayrıntılı bir şekilde komutan arkadaşlarımız, subay, astsubaylarla, kıtadaki arkadaşlarımızla konuşulup, görüşülüp yapıldı. 15 binden 50 bin TL'ye projeksiyon yaptık, en uygun 30 bin TL. Kendi içinde yeterli sistem. Hem komisyonda hem Meclis'te bu sistemi koruyacak şekilde yapılması lazım. Şu an Meclis'te. Arkadaşlarımız ilgili arkadaşlarla temaslarını sürdürüyor. En kısa zamanda çıkacak. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. En kısa zamanda yasallaşacak, bayram öncesi olabilir.

BEDELLİ ASKERLİK İLE İLGİLİ KONTENJAN DETAYI

Asker Alma Yasa Teklifi gelecek hafta Genel Kurul'da görüşülecek. Yasa çıktığında, kışlada 6 ayını dolduran 130 bin civarında Mehmetçik, Ramazan Bayramı'ndan önce tezkere alabilecek. Bu yılki bedelli askerlik başvuruları ise aralık ayında sona erecek. Başvuranlar arasından seçilecek olan 145 bin kişi kurayla belirlenecek.

ARALIKTA KURA ÇEKİLECEK

Ala, "Aralığa kadar müracaatları alacağız. Aralığın sonunda kurayı çektikten sonra yükümlülere tebliğ edeceğiz ödemelerini. Aralık ayında işlemleri bitireceğiz" bilgisini verdi. Şu anda yoklama kaçağı ve bakaya durumda olan 460 bin vatandaş da bedelli için son kez bu kuraya başvurabilecek" diye konuştu.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için uygulanacak düzenlemeye göre, askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayan ve 41 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde sona eren süreyi içeriyor.

Yeni askerlik sisteminde "yedek astsubay" olacak. Yedek astsubay adaylarından öğreniminin ardından "astsubay astçavuş" nasbedilenler, yedek astsubay olarak görev yapacak.

Yedek astsubay adayı, yapılan seçim ve sınıflandırma sonucu, yedek astsubay statüsüne ayrılanlardan, astsubay astçavuş nasbedilinceye kadar geçen dönemde bulunan yükümlüleri tanımlıyor.

Yedek astsubay aday adayı, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunları ile 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ve bunların yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olan yükümlüleri ifade ediyor.

- ASKERLİK ÇAĞI VE HİZMET SÜRESİ

Teklife göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek askerlik hizmeti yapmaya mecbur olacak, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Askerlik hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.

Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmeyecek. Bu yükümlüler hakkında ilk 6 aylık hizmet süresi için ayrı, diğer 6 aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi tanzim edilecek.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlerin sayı, istek, tercih durumları ve özlük hakları, ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından yürütülecek.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlere, görevlerinin devamı süresince, net asgari ücretten az olmamak üzere Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenecek.

Yedek subay ve yedek astsubay yetiştirme süreleri Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek.

Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

Kanunda tespit edilen esaslar dışında muvazzaflık hizmetini yapmadıkça veya yapmış sayılmadıkça hiçbir yükümlü askerlik çağı dışına çıkarılamayacak.

Genelkurmay Başkanlığı, TSK'nin ihtiyaç miktarını ve tahsis oranını Milli Savunma Bakanlığına bildirecek. Bakanlıkça ihtiyaç miktarı ve oranlarına göre tahsis yapılacak.

- YEDEK SUBAY SEÇİMİ

4 yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kumrularından mezun olanlarla yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlardan, TSK'nin ihtiyaç miktarı yedek subay adayı olarak ayrılacak.

TSK'nin ihtiyaç duyduğu yedek subay miktarından fazla olan yükümlülerden, istekli olanlardan ihtiyaç miktarı kadarı askerlik hizmetini yedek astsubay, diğerleri erbaş ve er olarak yerine getirecek.

Yükümlülerin yedek subay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle TSK'nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.

- YEDEK ASTSUBAY SEÇİMİ

TSK'nin ihtiyacı kadar yedek astsubay adayları, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlar, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olanlar arasından seçilecek.

TSK'nin ihtiyaç duyduğu yedek astsubay miktarından fazla olan yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine getirecek.

Yükümlülerin yedek astsubay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle TSK'nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.

Bulunacak bedel miktarını silah altına alınmadan önce Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. İstekli miktarının yararlandırılacak miktardan az olması durumunda, kura çekimi yapılmadan tüm istekliler bedelli askerlik hizmeti için seçilecek. Yararlanma şartlarına haiz olanlar yasal erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi tutulacak. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Bu kapsamda sevke tabi olanlardan katılmayarak bakaya kalanlar ile aynı celpte sevke tabi tutulan emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar katılmayanlar, kapsam dışına çıkarılarak erbaş ve er statüsünde askerlik hizmetleri tamamlatılacak. Kapsam dışına çıkartılanlara talepleri halinde geri ödeme yapılacak.

Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar, bakaya durumunda bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya saklı olanlar yararlanamayacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler uygulanmayacak.

- ÖĞRETMEN YÜKÜMLÜLERE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖDEME YAPACAK

Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç göstermesi ve Milli Savunma Bakanlığının uygun görmesi üzerine yedek subay aday adayı olarak silah altına alınacaklardan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen mesleğini fiilen icra edenler arasından bildirilenler temel askerlik eğitimini takiben Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilecek.

Bu düzenleme uyarınca öğretmen olarak ayrılan ve göreve başlayan yükümlülere, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Milli Eğitim Bakanlığınca ödenecek. Bu yükümlüler; öğretmenlik görevleri sırasında resmi elbise giyemeyecek, emsali yedek subaylar kadar hizmet yapacak, hizmetleri askerlik şubelerinden sevk tarihinde başlayacak ve görev yerleri Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek

Bu kişiler hizmetleri sonunda asteğmen olarak terhis edilecek, bu görevleri sırasında usulüne göre