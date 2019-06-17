AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. AK Partili Muş, "Meclis'te görüşmelere Salı günü yeniden başlayacağız. Haftaya Cuma'ya kadar teklifin geçmesini bekliyoruz. Celp sayısının 10 ya da 12 olmasını MSB düzenleyecektir." ifadelerini kullandı.

"EKREM BEY'İN 82 MİLYONDAN ÖZÜR DİLEMESİ GEREKMEKTEDİR"

Canlı yayın hakkında AK Parti'den ilk açıklama geldi. Mehmet Muş, "Ordu'da yaşanan hadiseyi Ekrem Bey inkar yoluna gitti. Ekrem Bey'in 82 milyondan özür dilemesi gerekmektedir"