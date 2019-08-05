Yedek astsubaylığa 9 bin yükümlü başvuru yaptı

Bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirildiği yeni askerlik sisteminde meslek yüksek okulu mezunları için oluşturulan yedek astsubaylık uygulaması yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 9 bine yakın gencin yedek astsubay olabilmek için başvurduğu yeni sisteme göre yükümlülerin tamamı eğitim durumu gözetilmeden 6 ay askerlik yapıyor. Bu kapsamda Askeralma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle silah altında bulunan 122 bin yükümlü terhis olurken, ikinci altı ay için askerde kalmak isteyenlere de 2 bin liranın üzerinde harçlık, TOKİ'de ve TSK'ya personel alımlarında öncelik gibi çeşitli haklar sağlanıyor.

20 AĞUSTOS'A UZATILDI

İkinci altı ayları boyunca erlere 2 bin 146, onbaşılara 2 bin 285 ve çavuşlara 2 bin 423 lira harçlık veriliyor. Yedek astsubaylar 5 bin 500 TL civarında, yedek subaylar ise 6 bin TL civarında maaş alacak. Yükümlülerin hak kaybının önlenmesi için de müracaat süresi 20 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Bedelli kuraları Ocak 2020'de

BEDELLİ askerlik hizmeti kapsamında 16 Temmuz'da alınmaya başlanan başvurular sonucunda kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silah altına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak. Kanunun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak. Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti ise 5 bin 442 avro olacak.