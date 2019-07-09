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Yavuz KKTC sularına ulaştı

Yavuz KKTC sularına ulaştı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e gönderdiği ikinci sondaj gemisi Yavuz, KKTC'nin Dipkarpaz açıklarına ulaştı. Yavuz, gerekli analizler sonrasında bölgede ilk sondajına başlayacak.

Türkiye’nin denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO’nın satın aldığı sondaj gemisi Yavuz, dün Dipkarpaz Zafer burnu güney tarafına ulaştı. Yavuz, Gebze’den 20 Haziran’da düzenlenen törenin ardından yola çıkmıştı. Sondaj gemisi gerekli araştırma ve analizler sonrasında bölgede ilk sondajına başlayacak. Önceki gün Fatih gemisi için SİHA olduğu iddia edilen bir araç, KKTC semalarında uçuş gerçekleştirdi. Kıbrıs Postası’na konuşan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, söz konusu aracın SİHA değil, İHA olduğunu ve uçuşun bilgileri dahilinde olduğunu açıkladı.

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