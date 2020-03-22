'Yaşlılarımız arasın, 7/24 kapısına geliriz'

ERCAN ÖZTÜRK



İstanbul Ülkü Ocakları, Türkiye genelinde başlatılan “Evde Kal Türkiye” çağrısına destek olmak için 65 yaş üzeri vatandaşlara çalışma başlattı. En büyük risk grubunda olan yaşlıların evden çıkmadan ihtiyaçlarının karşılanması için hareket geçen Ülkü Ocakları yönetiminden Mert Kerim Ejder kampanyayı AKŞAM’a anlattı:

BROŞÜR VE AFİŞLİ DUYURU



“65 yaş üzeri vatandaşlarımız risk grubunda bulunuyor. Bizler taşın altına elimizi koymak için Genel Merkez’in izniyle bir çalışma başlattık. Her yere afişlerimizi asarak kampanyamızı duyurduk. İlk olarak internet kullanabilen vatandaşlar için sosyal medya üzerinde çağrılar yaptık. İnternetin olmadığı yerler için ise broşür bastırıp kapı kapı dağıttık. Bu kampanyayla yaşlılarımız sokağa çıkmadan, kimseyle temas etmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.”

ACİL TEMEL İHTİYAÇLAR



“Kampanyayı Ülkü Ocakları olarak başlattık ama çok sayıda gönüllü katıldı. Bize telefon üzerinden veya sosyal medya üzerinden ulaşan vatandaşımızla o bölgeye en yakın olan arkadaşları yönlendiriyoruz. Vatandaş evden çıkmadan siparişini bildiriyor. Arkadaşlarımız da bu siparişleri market, fırın ve eczanelerden alarak teslim ediyor. Şimdilik acil temel ihtiyaçları için çalışıyoruz. Telefonlarımız 24 saat açık.”

ESNAF DA GÖNÜLLÜ OLDU



Ülkü Ocakları yöneticisi Ejder: “Bazı esnaflar da bizlerle irtibata geçerek ürünlerini kar gütmeden alış fiyatından verebileceklerini söylediler. Küçükçekmece’de çok sayıda esnaf gönüllü olmuş durumda. 24 saat hizmet veriyoruz. Aramıza çok sayıda gönüllü arkadaş katıldı.. Bir de vatandaşlarla temas etmiyoruz. Giden arkadaşlar eldiven ve maskeli.”

BAŞKA NUMARAYI ARAMAYIN



“Maalesef ülkemizde kötü niyetli insanlar da var. İnsanların evine gidip alışveriş yapma bahanesiyle parasını alanlar olabilir. İnsanlar buna duyarlı olmalı. Sadece broşür ve internette yazan telefonlarla irtibatlı olsunlar. Bu numaraları arasınlar. Kapıya kadar gelip yardım etmek isteyene para vermeyin.”