Yasakta 2. seviye

Içişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” konulu ek genelge gönderip yasak kapsamını genişletti.

• 65 yaş ve üstü, ayrıca KOAH, astım, böbrek, tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları yasaklandı.

• 65 yaş üstünün ihtiyaçları için sosyal destek grubu oluşturulacak. Yasaklama getirilenler 112, 155, 156’ya ihtiyaçlarını bildirecek. THY, yasak kapsamında 65 yaş ve üstü yolcuları taşımayacak.

• Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri durduruldu.

• Toplu asker uğurlama törenleri geçici süreyle yasaklandı. Kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari ve adli işlem yapılacak.

68 ÜLKEYE YASAK

• Restoranlarda masalar kaldırıldı, sadece paket servis yapılacak.

• Otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları bilgilerini içeren kayıtlar tam ve düzenli tutulacak.

• Tarım ve Orman Bakanlığı da park ve mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasını yasakladı.

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de 46 ülkeye daha uçuşları durdurdu. Yasak kapsamı 68 ülkeye çıktı. Yeni ülkeler şunlar: Moritanya, Cezayir, Sudan, Angola, Filipinler, Moldova, Karadağ, Bangladeş, Ukrayna, Tunus, Polonya, Portekiz, Umman, Özbekistan, Kuzey Makedonya, KKTC, Moğolistan, Kamerun, Tayvan, Kanada, Slovenya, Çad, Kolombiya, Sri Lanka, Çekya, Fas, Çibuti, Dominik Cumhuriyeti, Kuveyt, Letonya, Lübnan. Nepal, Peru, Ekvator, Panama, Ekvator Ginesi, Finlandiya, Nijer, Guatemala, Macaristan, Hindistan, Fildişi Sahili, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kosova.

İLK YASAKTA NELER VARDI?



Koronaya karşı alınan önlemlerin ilk aşamasında şu yasaklar getirilmişti;

• Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirildi. Mesai saatleri içerisinde hastanelerde ziyaretçi kabul edilmeyeceği duyuruldu. Mesai saati dışında ise bir kişinin kabul edilmesi kararlaştırıldı.

• Yaşlıların rapor süresi dolduğunda hastaneye başvurmadan ilacını doğrudan alabilmesi sağlandı.

• Alo 184 hattında koronavirüs enfeksiyonuna özel bir danışma hattı kuruldu.

• Mart ve Nisan aylarında ulusal ve uluslararası bilimsel açık ya da kapalı toplantı ve konferans gibi etkinlikler ertelendi.

• Kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurtdışı ziyaretleri iptal edildi.

• Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler ile yönetici olmayan 60 yaş ve üzerindeki kişilerin 16 Mart tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

MAÇLAR ERTELENDİ



• İlk, orta ve liseler 16 Mart’tan itibaren 1 hafta tatil edildi, 23 Mart itibariyle de uzaktan eğitim başlayacak. Üniversiteler ise 16 Mart’tan itibaren 3 hafta tatil edildi.

• Spor müsabakaları önce seyircisiz oynandı, sonra durduruldu.

• Tiyatro, sinema, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu ve spor merkezleri kapatıldı.