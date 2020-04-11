Yasak maske satışına hijyenik paket kılıfı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, e-Devlet üzerinden yapılan başvuruyla maskelerin, vatandaşa ücretsiz dağıtılacağını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından merdiven altı üretilen ürünleri elinde kalan bazı firmalar ise maske satışında, hijyenik paket fırsatçılığına başladı. Bazı internet siteleri, yaptıkları kampanyalarla kolonya, eldiven, antibakteriyel jel, siperlik, gözlük ve maskeleri paket adı altında fahiş fiyatlara satıyor. Set içinde maske ismi geçmiyor.

VATANDAŞI KANDIRIYORLAR

Tüketiciyi Koruma Derneği TÜKODER İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan, “Bir paket hazırlanıyor ve bu paketin içerisinde çeşitli izolasyon malzemeleri var. Yalnız maskeyi temin edemedikleri için vatandaşlar da grup ürünleri almak zorunda kalıyor” diyerek şunları kaydetti: “Yasak olduğu halde bu maskenin paket içine dahil edilmesi çok yanlış. Bu bir nevi vatandaşı kandırmaktır. Özellikle internet sitelerinin bu tarz paketler oluşturup, sattığını görüyoruz. Tüketici mesafeli yapılan satışlarda 14 gün içerisinde almış olduğu üründe herhangi bir ayıp gördüğü takdirde iade etme hakkına sahiptir. Eğer maske amacına uygun değilse, koruyuculuğu düşükse iade etme hakkına sahipsiniz.”

MUTLAKA CEZA ALMALILAR

Uçan, “Alışveriş yapılan internet sitesinin bu konuda ticari bir unvanı yoksa bu kişilerin mutlaka cezalandırılması gerekiyor. Bu kişiler sizin yaptığınız alışverişten sorumlu da olmuyor” dedi.