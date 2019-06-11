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11 Haziran 2019 Salı 10:09 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 10:09

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Babaeski, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 9 grubu tespit etti.

Ekipler, Pakistan, Afganistan ve Fas uyruklu 48 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(AA)

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