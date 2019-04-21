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  3. Yargıtay'dan emsal karar: Her koşulda düğün takısı kadınındır

Yargıtay'dan emsal karar: Her koşulda düğün takısı kadınındır

Yargıtay'dan emsal karar: Her koşulda düğün takısı kadınındır

Düğün takılarını borç için bozduran erkeklere kötü haber! Yargıtay, takının kadına ait olduğuna belirterek geri verilmesine hükmetti.

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HİLAL YILDIRIM / HABER MERKEZİ

Aile mahkemesine başvurarak boşanan kadın, eski eşine ‘ziynet eşyası alacağı’ davası açtı. Davacı olan kadın eski eşinden düğününde takılan 33 çeyrek altının geri verilmesini talep etti. Yerel mahkemeye ifade veren eski eş, takıları kadının rızasıyla sattıklarını, mobilya ve beyaz eşyalarının borçlarını ödediklerini anlattı. Yerel mahkeme, altınların davacı kadının rızasıyla satılması üzerine davanın reddine karar verdi. Ancak davacı kadın dosyayı temyiz etti. 

DİKKAT ÇEKEN KARAR 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozarak emsal bir karara imza attı:  “Düğünde takılan takılar kadına bağışlanmıştır. Kendi isteğiyle bozdurulsa bile eski eş takıları iade etmekle yükümlüdür.” 

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