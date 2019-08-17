Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Yargıtaydan 'Adli Yıl Açılış Töreni' açıklaması

Yargıtaydan 'Adli Yıl Açılış Töreni' açıklaması

Yargıtaydan 'Adli Yıl Açılış Töreni' açıklaması

Yargıtay Başkanlığı, 'Adli Yıl Açılış Töreni'ne ilişkin açıklama yaptı.

Yargıtay Başkanlığı, "Adli yıl açılış davetiyeleri dolayısıyla Yargıtaya yönelik haksız ve ölçüsüz eleştirileri yapan bazı baroların, yakın geçmişte tüm dünyanın kabul ettiği insan hakları metinlerine dahi karşı çıkması, feraset düzeylerinin açık bir göstergesi olup, bu tür ithamların toplumun vicdanında karşılık bulmayacağı şüphesizdir." açıklaması yaptı.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİNE KATILACAK

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulunun, Yargıtay Başkanlığı tarafından düzenlenecek Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacağı bildirildi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, Yargıtay Başkanlığının, Adli Yıl Açılış Töreni'ne TBB Başkanı'nı davet etmesi üzerine, konunun TBB Yönetim Kurulu'nda tüm yönleriyle görüşüldüğü belirtildi.

TBB Yönetim Kurulunun törene katılım sağlanmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu törene katılacak ve eskiden beri gelen geleneğin devamı olarak Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit ile Adli Yıl açış konuşmasını yapacaktır. Meslektaşlarımızın ve milletimizin beklentisi sorunlarımızın konuşarak çözülmesidir. Bizim de sorunları konuşarak, iletişim kurarak hep birlikte çözebileceğimize inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman'a İtalya'da yoğun ilgi
Ebru Şallı nişanlısı için kesenin ağzını açtı
Defne Samyeli'nin afiş krizi
Demet ve Can'dan hayranlarını üzen haber
Beren Saat gözyaşlarını tutamadı
<p>Derdim Olsun ve Ela şarkılarıyla YouTube´da rekorlar kıran Reynmen, ilk konserini dün akşam Çeşme

Reynmen´den 40 bin liralık playback

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Marmara depreminin 20. yıldönümü

Emeklilere müjde! Faizsiz 6 bin 62 lira