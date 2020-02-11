Yargıtay: Veysel'in ölümü bu kadar ucuz olamaz
Baltalimanı sahilinde 2012 yılında denizden çıktıktan sonra çelik bariyerlerde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Veysel Geçen’in ölümüne ilişkin görülen davada ‘elektrik tellerinin geçtiği bariyer inşasının hatalı yapıldığına’ ilişkin tespite rağmen mahkemede, aralarında BEDAŞ yetkililerinin de bulunduğu tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.
Hilal YILDIRIM
Yargıtay Ceza Dairesi, genç yaştaki Veysel’in ölümünde kimsenin ihmali bulunmadığına ilişkin beraat kararını bozdu. Yargıtay, bilirkişi kurulundan raporu alınarak, sanıkların olayla ilgili kusur durumlarının tespit edilmesini istedi. Bozma kararının ardından dava yeniden görülmeye başlandı.