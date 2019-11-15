Yargıtay Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında hapis kararı
Yargıtay, darbe girişiminde Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa ağırlaştırılmış, 4 sanığa müebbet hapis cezası kararını onadı.
Yargıtay, darbe girişiminde emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa ağırlaştırılmış, 4 sanığa müebbet hapis cezası kararını onadı.
Yargıtay, Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında eski kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ve Adem Parlak'a verilen 9'ar yıl hapis cezasını onadı.
(AA)