Yargıda şipşak karar dönemi

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 24 Ekim 2019’da yapılan değişiklikle gündeme gelen, yargılamanın kısa sürede bitirilmesini amaçlayan “Seri Muhakeme Usulü”nün 1 Ocak 2020 itibariyle uygulanmaya başlamasının ardından ilk kararlar gelmeye başladı. Ceza konusunda, görevli savcılarla şüpheliler arasında anlaşma yoluna gidilerek davaların hızla bitmesini öngören “Seri Muhakeme Usulü” kapsamında İstanbul Adalet Sarayı’nda 5 dosya karara bağlandı.

Bir günde karara bağlandı

Şüpheliler için barodan avukat isteyen savcılık avukat huzurunda önce şüphelilere bu yeni kurulan müessese hakkında bilgilendirme yaptı. Savcının şüphelilere teklif ettiği hükmü yazılı bir şekilde sunmasının ardından şüphelilerin bu teklifleri kabul etmesi ve tutanağı imzalamalarıyla daha sonra savcı her bir şüpheli için hazırladığı talepname yazılarını ilgili mahkemelerine göndererek “Seri Muhakeme Usulü”nün uygulanmasını istedi. Beş şüpheli için aynı gün mahkeme açılarak şüpheliler avukat eşliğinde dinlendikten sonra mahkeme savcının belirlediği ceza ve yaptırımlar doğrultusunda hüküm kurdu. Beş şüphelinin dosyası bir gün içerisinde karara bağlandı.

Savcılık kaynakları teklifleri kabul etme oranının çok yüksek olduğunu belirterek yarım saat gibi bir sürede işlemlerin tamamlanarak hükmün kurulduğunu, bu usulün mahkeme, Yargıtay ve İstinaf Mahkemesi’nin iş yükünü azalttığını belirtti. Savcılık kaynakları “Seri Muhakeme Usulü”ne göre en çok işlem gören suçun “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” olduğunu vurguladı.

İşte o kararlar

Savcı birinci şüpheli hakkında “mühür bozmak” suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Anlaşma yoluna gidildiği için savcı bu cezayı yarı oranda indirerek 3 aya düşürdü. Ancak sanık daha önce de suç işlediği için cezası ertelenmedi.

Savcı 2. şüpheli hakkında “başkasının kimlik bilgilerini kullanmak”tan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Anlaşma yoluna gidildiği için savcı cezayı yarı oranda indirerek 6 aya düşürdü. Şüphelinin suç kaydı olduğu için cezası ertelenmedi.

Savcı 3 şüpheli için yine “mühür bozmak” suçundan 180 gün adli para cezasına çarptırdı. Yarı oranda indirim yapan savcı cezayı 90 gün yani 1800 TL adli para cezasına düşürdü. Para cezaları ertelenmiyor.

Savcı dördüncü şüpheliyi “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Bu cezayı para cezasına çarptıran savcı şüphelinin 1800 TL adli para cezası ödemesine hükmetti.

Savcı beşinci şüpheliyi “6136 Sayılı Yasa’ya muhalefet” suçundan 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezasına çarptırdı. Yarı oranda cezada indirim yapan savcı cezayı 6 ay hapis ve 15 gün adli para cezasına düşürdü. Hapis cezasını da para cezasına çeviren savcı şüphelinin cezasını toplamda 3 bin 900 TL adli para cezasına çevirdi.

Hangi suçları kapsıyor?

Seri Muhakeme Usulü şu suçları kapsıyor:

“Hakkı olmayan yere tecavüz, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, gürültüye neden olma, parada sahtecilik, mühür bozma, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, Orman Kanunu, Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun ile Kooperatifler Kanunu’nda bazı maddeler.”

Milliyet