Yargı reformuna komisyondan onay

TBMM Adalet Komisyonu’nda, 39 maddeden oluşan ve 15 kanunda değişiklik öngören yasa teklifi, kabul edildi. İfade özgürlüğünün yeniden düzenlendiği ilk bölümde haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları, suç oluşturmayacak. Uzlaştırmaya giren suçun, bu kapsama girmeyen başka suçla aynı mağdura karşı işlenmiş olması halinde uzlaştırma hükümleri uygulanmayacak. Baro levhasına kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verilebilmesine imkan tanıyor. Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler bakımından ise 1 yılı geçemeyecek. Cinsel istismar mağduru olan çocukların soruşturma evresindeki beyanları, savcı nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınacak.