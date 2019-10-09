Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8411
  • 6,4066
  • 280.819
  • 101859
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Yargı reformuna komisyondan onay

Yargı reformuna komisyondan onay

Yargı reformuna komisyondan onay

İfade özgürlüğünün kapsamını genişleten 39 maddelik yasa teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonu’nda, 39 maddeden oluşan ve 15 kanunda değişiklik öngören yasa teklifi, kabul edildi. İfade özgürlüğünün yeniden düzenlendiği ilk bölümde haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları, suç oluşturmayacak. Uzlaştırmaya giren suçun, bu kapsama girmeyen başka suçla aynı mağdura karşı işlenmiş olması halinde uzlaştırma hükümleri uygulanmayacak. Baro levhasına kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verilebilmesine imkan tanıyor. Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler bakımından ise 1 yılı geçemeyecek. Cinsel istismar mağduru olan çocukların soruşturma evresindeki beyanları, savcı nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Konserimi çekemediler
Serenay Sarıkaya paylaştı, ayakkabıları tartışma konusu oldu
Amerika'ya bir tepki de Yıldız Tilbe'den!
İlk filmi için anlaşma sağladı
Danla Bilic'in yeni imajı sosyal medyayı salladı
<p>Ulus ilçesinde Ulukaya köyündeki mitolojik hikâyeye göre, aşk tanrısı Eros´un, eşinin kendisini s

Bu Şelale Aşk Acısını Dindiriyor!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Komandolar nefes kesti

Milli sensörlü dedektörlerin yerli uydulara entegrasyonu başladı