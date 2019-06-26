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  3. Yargı reformu 2019'da neler var? 2019 yargı reformu son gelişmeler

Yargı reformu 2019'da neler var? 2019 yargı reformu son gelişmeler

Yargı reformu 2019'da neler var" 2019 yargı reformu son gelişmeler

Yargı reformu 2019'da neler var? 2019 yargı reformu son gelişmeler neler? diye merak edilmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan AK Parti MYK toplantısı öncesinde Yargı Reformu Paketi’yle ilgili kurmaylarıyla bir araya geldi.Erdoğan’ın da onay verdiği yargı reformunun Meclis tatile girmeden yasalaştırılması bekleniyor. Peki Yargı reformu 2019'da neler var? 2019 yargı reformu son gelişmeler neler? diye merak edenler için yanıtları haberimizde..

Yargı reformu 2019'da neler var? 2019 yargı reformu son gelişmeler neler? yoğun olarak araştırılmaya başladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin milletvekillerine mektup gönderdi. Mektupta, Strateji Belgesi'nin, bir yandan Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin, diğer yandan adalet sisteminin ihtiyaçlarının ve toplumsal taleplerin dikkate alınarak hazırlandığını belirtti. Bu mektuptan sonra gözler 2019 yargı reformuna dikildi.  Peki Yargı reformu 2019'da neler var? 2019 yargı reformu son gelişmeler neler? diye merak edenler için yanıtları haberimizde..

YARGI REFORMU 2019' DA NELER VAR? 2019 YARGI REFORMU SON GELİŞMELER

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Yavuz Atar ile bakanlık bürokratları toplantıya katıldı. Pakete ilişkin Erdoğan’a sunum yapılırken Meclis’e sunulacak son hali de değerlendirildi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül toplantıya sonrası yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmıştı yargı reformu. Yargı reformunun temel yaklaşımı güven veren adalet ve erişilebilir adalet. Daha fazla özgürlük, insan hakları daha fazla hukukun egemen olduğu, üstün olduğu bir yargı reformu perspektifimiz ortaya konmuştu. Bu konu ile ilgili tüm çalışmalardaki hazırlıklar sunuldu” dedi.

Bakan Abdulhamit Gül, ceza infaz düzenlemesinin pakette olup olmayacağına dair soru bir soru üzerine “Onlar da hep uzlaşılarak elbette yapılır, onu artık Meclis kendi gündemine hakim” ifadelerini kullandı.

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