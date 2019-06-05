'Yargı karşısında hesap verecekler'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akit Haber Müdürü’nün TSK mensubu generaller için kullandığı hakaret içeren ifadelerle ilgili sınır sıfır noktasında sert açıklamalar bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelesini general, subay, astsubay, uzman erbaş, er ayrımı olmaksızın bir bütün olarak diğer güvenlik güçleriyle omuz omuza vererek sürdürdüğünü vurgulayan Milli Savunma Akar, şunları kaydetti:

KİMSENİN HADDİ DEĞİL

“Bu birlikteliğimize bazıları yalan yanlış konuşmalarla zarar vermeye çalışıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, komuta yapısına, generallerine, subaylarına, astsubaylarına dil uzatmak kimsenin haddi değil. Bu şekilde konuşanlar yargı önünde bunun hesabını verecekler. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yapılması gereken neyse hukuk çerçevesinde yapmaya devam edeceğiz. Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Burada gece gündüz, dağ tepe demeden bu faaliyetleri takip eden, planlayan, komuta eden generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil. Bunlar hadlerini bilecek, öğrenecekler. Yargı önünde hesabını verecekler.”

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Akar, TSK'nın ülkesinin egemenlik ve bağımsızlığı için yapılması gereken neyse yaptığını bundan sonra da yapmaya devam edeceğini söyledi. Akar daha sonra Taktik Komuta Yeri’nde harekâttaki son duruma ilişkin brifing aldı. Harekâta ilişkin talimatlar veren Akar, arazideki tugay komutanlarıyla da görüştü. Bakan Akar, “Teröristlere ait girilmeyen mağara, girilmeyen in kalmayacak” talimatını verdi.

Akar vatandaşlarla kucaklaştı.

Mehmetçik'le bayram namazı

Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile önceki akşam saatlerinde Yüksekova’ya gitti. Buradan helikopterlerle Derecik’e geçen Akar ve komutanlar bayram namazını Mehmetçik'le kıldı. Akar, Pençe Harekatı’nın Taktik Komuta Yeri olan 34. Hudut Komutanlığı'nda askerlere başarılar diledi.

Lice’de 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK’lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 5 PKK’lı bölücü terörist, etkisiz hale getirildi” denildi.

Pençe'de PKK ağır darbe aldı

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34 olduğu kaydedildi. Bakanlık ayrıca, Irak'ın kuzeyinde icra edilen hava harekâtlarında sığınak ve barınakların imha edildiğini açıkladı.