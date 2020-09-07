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  • Yanındaki çocuğa aldırış etmeyen kişi, sokak ortasında bir kadını dakikalarca dövdü
07 Eylül 2020 Pazartesi 16:03 | Son Güncelleme:

Yanındaki çocuğa aldırış etmeyen kişi, sokak ortasında bir kadını dakikalarca dövdü

Antalya'da kimliği belirlenemeyen bir erkek, sokak ortasında kadını dakikalarda dövdü. Yanlarında küçük bir çocuk olduğu halde kadına yumruklar atan adamın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kepez'in Baraj Mahallesi'nde bir erkek, sokak ortasında kadına şiddet uyguladı. Yanlarında küçük bir çocuk olduğu halde kadını dakikalarca döven kişiye yoldan geçenlerin duyarsız kalması ise dikkat çekti.

DHA'da yer alan haberde, kadının boğazından tutan daha sonra yumruklar atan adamın görüntüleri cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Ayrıca görüntülerde, kadının yanındaki çocuğun şiddet sırasında yaşadığı korkuyla bir sağa bir sola kaçıştığı görülüyor.

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