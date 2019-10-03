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Yangında mahsur kalan çobanı ekipler kurtardı

Yangında mahsur kalan çobanı ekipler kurtardı

Erzincan'da bir evde çıkan yangın hasara neden olurken içeride mahsur kaldığı düşünülen evin sakini çobanı kurtarmak için itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri seferber oldu.

Yalnızbağ Mahallesi Mehmet Akif Sokağı'nda çoban Kürşat Coşgun'un oturduğu evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin evi sarması üzerine, vatandaşlar, Coşgun'un evde mahsur kaldığını düşünerek itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye görevlileri, Coşgun'u kurtarmak için gaz maskeleriyle eve girdi. Ancak evde kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Bunun üzerine araştırma yapan jandarma görevlileri, Coşgun'un, yangın sırasında mahallenin kahvehanesinde olduğunu belirledi.

Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmaları sonucunda, yangında büyük hasar gören ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(AA)

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