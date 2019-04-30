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Yalova'da uyuşturucu çetesine darbe

Yalova'da uyuşturucu çetesine darbe

Yalova'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, Kazakistan uyruklu çete lideri Yelena K. ve beraberindeki 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, Yalova'da bir çetenin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Sabah saatlerinde Çiftlikköy ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 2 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, Kazakistan uyruklu çete lideri Yelana K. ve beraberindeki K.U. , M.K. , Y.B. ,S.Ç., İ.K. ve S.Ö.'yü gözaltına aldı.

Evlerde yapılan aramalarda, 100 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda dolu fişek ele geçirildi.Yelena K.'nın, geçen yıl Kazakistan'dan Yalova'ya yerleştiği ve oturma izninin bulunduğu öğrenilirken, 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

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