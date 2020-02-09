Yalova vurguncusu yakalandı

CHP'li Yalova Belediyesi'nde muhasebe çalışanı olarak görev yaparken bir günde masasını boşaltarak ortadan kaybolan Reşat Elgin, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik takibiyle dün Denizli'de yakalandı. Özel otomobiliyle Denizli'ye giderek bir otel odasına yarleştiği belirlenen Elgin, emniyet birimlerinin takibini fark edince odasını boşaltıp, başka bir otele yerleşti. Akşam yürüyüşe çıkan Elgin'i polis kıskıvrak gözaltına aldı. Dün sabah Yalova'ya karayoluyla getirilen Elgin'le ilgili soruşturma sürüyor. Elgin'in bir taksisinin olduğu ve kiraya verdiği, 9 ay önce Yalova'nın lüks sitesi olan Asude Vadi Konakları'ndan 1 milyon TL'ye bir daire satın aldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde ilk etapta 1 milyon 21 bin TL'nin kaybolduğu belirlendi. Soruşturmada Yalova'da müteahhitlik yapan Bekir Bilgi de önceki gün tutuklandı.

POLİS TÜM EVRAKLARA EL KOYDU

Elgin ile belediyeden alacaklı müteahhitler arasında koordinasyonu sağlayan Bilgi'nin verdiği bilgilerin yanı sıra belediyenin mali hizmetler biriminde bulunan tüm evraka polis el koydu. Elgin'in geçen çarşamba günü 'Yemek molasına çıkıyorum' diyerek Yalova Belediyesi'nin karşısındaki otoparka park ettiği aracına binerek kayıplara karıştığı öğrenildi. Elgin'i cep telefonundan arayan belediye yetkilileri ulaşamayınca banka hesaplarını incelendi. Elgin'in bir paravan inşaat şirketi kurduğu ve bu şirketin hesabına para aktarıldığı tespit edildi. Bunun üzerine tüm muhasebe kayıtlarını incelemeye alan Yalova Belediyesi yetkilileri Elgin hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yalova Belediyesi'nce İçişleri Bakanlığı'ndan Mülkiye Müfettişi ve Sayıştay'dan denetçi talep edilerek soruşturma derinleştirildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş da açığa alındı. Olayla ilgili Yalova Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Durumun tam olarak tespiti ve adli mercilere aktarılması amacıyla idari soruşturma başlatılmış olup, konuyla ilgili Hukuk İşleri Müdürü muhakkik olarak tayin edilmiştir " denildi.

(Sabah)